Ушел из жизни скрипач Дмитрий Коган

Музыканта не стало после продолжительной борьбы с раком.

Москва. На 38-м году жизни не стало заслуженного артиста России скрипача Дмитрия Когана. Музыкант ушел из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, пишет Газета.ру.

Соболезнования родным и близким артиста выразили известные музыканты – Игорь Бутман, Денис Мацуев, Дмитрий Ситковецкий и многие другие. По их словам, смерть Дмитрия Когана стала трагедией для всего мира музыки, потерявшей яркого исполнителя и неутомимого человека.

На большой сцене Дмитрий Коган выступал с 10 лет. На протяжении музыкальной карьеры давал концерты в Европе, Америке и на Ближнем Востоке. В мире был известен как один из скрипачей, играющих весь цикл из 24 каприсов Паганини, долгое время считавшихся неисполнимыми.