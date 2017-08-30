  • $ 58.55 ↓
  • € 69.85 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ушел из жизни скрипач Дмитрий Коган

      09:18, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:18, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      414
      0
      #культура\n#музыка\n#люди\n#трагедия\n#музыканты\n#знаменитости\n#рак
      Фото: twitter.com
      414
      0

      Музыканта не стало после продолжительной борьбы с раком.

      Москва. На 38-м году жизни не стало заслуженного артиста России скрипача Дмитрия Когана. Музыкант ушел из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, пишет Газета.ру

      Соболезнования родным и близким артиста выразили известные музыканты – Игорь Бутман, Денис Мацуев, Дмитрий Ситковецкий и многие другие. По их словам, смерть Дмитрия Когана стала трагедией для всего мира музыки, потерявшей яркого исполнителя и неутомимого человека. 

      На большой сцене Дмитрий Коган выступал с 10 лет. На протяжении музыкальной карьеры давал концерты в Европе, Америке и на Ближнем Востоке. В мире был известен как один из скрипачей, играющих весь цикл из 24 каприсов Паганини, долгое время считавшихся неисполнимыми. 

      09:18, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      414
      0
      #культура\n#музыка\n#люди\n#трагедия\n#музыканты\n#знаменитости\n#рак

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      5254

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      5197
      14:47, 24 августа, 2017

      Житель Удмуртии попросил Бречалова присоединить к республике часть Татарстана

      4204
      16:15, 28 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      3992
      11:52, 24 августа, 2017

      Синоптики: тепло может вернуться в Удмуртию осенью

      3733
      09:42, 25 августа, 2017

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      10:00, 23 августа, 2017
      2577

      Автобус со строителями Керченского моста упал в море

      1926
      10:52, 25 августа, 2017

      Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери

      1577
      16:33, 25 августа, 2017

      Суд отправил хабаровских живодерок в тюрьму

      1513
      10:00, 25 августа, 2017

      В Хабаровске возбудили дело против сотрудников Росгвардии, не остановивших избиение пауэрлифтера Андрея Драчева

      1300
      13:00, 24 августа, 2017

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      09:55, 24 августа, 2017
      1464

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      1290
      12:35, 23 августа, 2017

      В США полиция застрелила россиянина, похитившего своего ребенка

      1246
      09:25, 24 августа, 2017

      Археологи раскопали самое древнее в мире вино

      1204
      18:49, 25 августа, 2017

      Британские пожарные пообедали поросятами, спасенными из огня

      1183
      17:00, 23 августа, 2017

      Мультимедиа

      Ремонт дороги начался на улице Удмуртской в Ижевске

      29 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: судьба американского сироты и запрет на строительство свалок

      29 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: приезд Вячеслава Володина в Ижевск и ускорение «Италмаса»

      28 августа, 2017