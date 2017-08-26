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      Съемки фильма о группе «Кино» продолжили без режиссера Серебреникова

      15:24, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      15:24, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      114
      0
      #культура\n#общество\n#кино\n#Москва\n#арест
      Фото: pixabay.com
      114
      0

      При этом ранее продюсер картины объявил о приостановке работы до освобождения режиссера.

      Москва. Съемки кинокартины «Лето» о группе «Кино» режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом, начались в центре Петербурга ночью в субботу, 25 августа. Об этом сообщает «Интерфакс».  

      «Для съемок фильма был перекрыт перекресток 8-й Советской и Новгородской улиц. К месту съемок приехало несколько трейлеров со съемочной группой, автобус с массовкой. Также в процессе заняты автомобили советской эпохи. Представители съемочной бригады не стали общаться с журналистами, не уточнив, кто руководит съемочным процессом в отсутствие Серебренникова, который находится под домашним арестом в Москве. Также журналистам запретили вести фото- или видеосъемку площадки», - говорится в материале.

      Ранее продюсер ленты Илья Стюарт заявил, что съемки будут заморожены до освобождения Серебренникова.

      Съемки фильма «Лето» начались в конце июля. Сценарий к ленте написали Михаил и Лили Идовы. Он затрагивает период конца 70 - начала 80 годов, когда 18-летний Цой записывал свой первый альбом. Как ранее рассказали в пресс-службе проекта, по замыслу создателей сюжет картины будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта.

      Напомним, что режиссера Кирилла Серебренникова задержали 22 августа в Петербурге по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей. Свою вину режиссер не признал. В среду Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября.

      15:24, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      114
      0
      #культура\n#общество\n#кино\n#Москва\n#арест

       

       

       

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