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      Ушла из жизни Вера Глаголева

      18:00, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      18:00, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      546
      0
      #культура\n#кино\n#кинематограф\n#артисты
      Фото: kinopoisk.ru
      546
      0

      Народная артистка России снялась в фильмах «Не стреляйте в белых лебедей», «Бедная Саша» и многих других.

      Москва. СМИ сообщили о смерти народной артистки России Веры Глаголевой. Эту информацию подтвердила РИА «Новости» ее подруга, актриса Лариса Гузеева.  

      Вера Глаголева родилась в 1956 году в Москве. В первый раз снялась в кино в 1974 году, сразу после окончания школы, в картине Родиона Нахапетова «На край света». Выйдя замуж за режиссера, сыграла еще в нескольких картинах мужа: «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе», «Идущий следом», «Зонтик для новобрачных».

      Также ей давали роли Анатолий Эфрос, Алла Сурикова и другие постановщики.  

      В 90-е годы играла в сериалах «Зал ожидания», «Маросейка,12» и таких фильмах, как «Исполнитель приговора», «Устрицы из Лозанны», «Бедная Саша». Тогда же дебютировала как режиссер картиной «Сломанный свет».

      В 2011 году Вере Глаголевой присвоили звание народной артистки России.

      18:00, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      546
      0
      #культура\n#кино\n#кинематограф\n#артисты

       

       

       

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