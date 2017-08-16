Ушла из жизни Вера Глаголева

Народная артистка России снялась в фильмах «Не стреляйте в белых лебедей», «Бедная Саша» и многих других.

Москва. СМИ сообщили о смерти народной артистки России Веры Глаголевой. Эту информацию подтвердила РИА «Новости» ее подруга, актриса Лариса Гузеева.

Вера Глаголева родилась в 1956 году в Москве. В первый раз снялась в кино в 1974 году, сразу после окончания школы, в картине Родиона Нахапетова «На край света». Выйдя замуж за режиссера, сыграла еще в нескольких картинах мужа: «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе», «Идущий следом», «Зонтик для новобрачных».

Также ей давали роли Анатолий Эфрос, Алла Сурикова и другие постановщики.

В 90-е годы играла в сериалах «Зал ожидания», «Маросейка,12» и таких фильмах, как «Исполнитель приговора», «Устрицы из Лозанны», «Бедная Саша». Тогда же дебютировала как режиссер картиной «Сломанный свет».

В 2011 году Вере Глаголевой присвоили звание народной артистки России.