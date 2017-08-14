«Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона стал хитом российского кинопроката

За выходные фильм собрал 344,5 млн рублей.

Москва. Самые крупные кассовые сборы по итогам минувших выходных получил в России новый фильм режиссера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Как пишет РИА «Новости», картина собрала за первые выходные показа 344,5 миллиона рублей.

История приключений космических суперагентов XXVIII века Валериана (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) на планете, где живут существа со всех концов галактики, стала самым дорогостоящим фильмом за всю историю европейского кинематографа. Умопомрачительные спецэффекты и участие суперзвезд, в том числе певицы Рианны, несомненно, помогли ленте стать лидером проката минувшего уик-энда.

Вторую позицию в рейтинге самых кассовых премьер занял фильм ужасов «Проклятие Аннабель: зарождение зла». Ее результат - 136 миллионов рублей.

Третье место заняла экранизация очередного произведения Стивена Кинга «Темная башня», собравшая 72,5 миллиона рублей за выходные и 430 миллионов за две недели.