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      В московском парке «Зарядье» обнаружили оловянную игрушку XVII века

      11:16, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      11:16, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      145
      0
      #Москва\n#история\n#игрушки\n#археология\n#открытие
      Фото: Источник - Официальный сайт Мэра Москвы
      145
      0

      Необычные находки нашли при благоустройстве исторического района.

      Москва. Старинные вещи, в частности оловянную игрушку XVII века, обнаружили археологи при благоустройстве восточной части строящегося парка «Зарядье». Помимо необычного артефакта специалисты нашли средневековые монеты,  торговые пломбы и фрагменты кожаных изделий, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы. 

      По словам экспертов, найденная игрушка выполнена в виде фигурки европейского всадника. Ее особенность состоит в том, что вооружение и снаряжение выполнено очень натуралистично и скопировано с настоящих прототипов оружия XVII- XVIII веков. 

      Также отмечается, что наибольший интерес у археологов вызвали английские свинцовые торговые пломбы, датируемые XVIII веком. По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, это говорит о том, что Москву привозили товары одного из крупных центров британской текстильной промышленности.

      11:16, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      145
      0
      #Москва\n#история\n#игрушки\n#археология\n#открытие

       

       

       

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