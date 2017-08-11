В московском парке «Зарядье» обнаружили оловянную игрушку XVII века

Необычные находки нашли при благоустройстве исторического района.

Москва. Старинные вещи, в частности оловянную игрушку XVII века, обнаружили археологи при благоустройстве восточной части строящегося парка «Зарядье». Помимо необычного артефакта специалисты нашли средневековые монеты, торговые пломбы и фрагменты кожаных изделий, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

По словам экспертов, найденная игрушка выполнена в виде фигурки европейского всадника. Ее особенность состоит в том, что вооружение и снаряжение выполнено очень натуралистично и скопировано с настоящих прототипов оружия XVII- XVIII веков.

Также отмечается, что наибольший интерес у археологов вызвали английские свинцовые торговые пломбы, датируемые XVIII веком. По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, это говорит о том, что Москву привозили товары одного из крупных центров британской текстильной промышленности.