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      Дагестан вслед за Чечней попросил запретить показ «Матильды»

      15:25, 09 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      15:25, 09 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      81
      0
      #культура\n#скандалы\n#кино\n#Дагестан\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров
      Фото: pixabay.com
      81
      0

      В прокат скандальная картина должна выйти 25 октября.  

      Махачкала. Дагестан. Фильм Алексея Учителя «Матильда» могут не показать в кинотеатрах Дагестана. Письмо с такой просьбой направил в Минкультуры России первый вице-премьер правительства северокавказской республики Анатолий Карибов.

      Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минкульта, обращение чиновника принято к сведению. Напомним, ранее с подобной просьбой обращался к министру культуры Владимиру Мединскому глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также просил запретить демонстрацию картины в возглавляемой им республике.  

      До этого активную кампанию против показа «Матильды» начала депутат Госдумы от республики Крым Наталья Поклонская. В частности, она просила Генпрокуратуру проверить ленту. По мнению народной избранницы, фильм искажает образ канонизированного Русской православной церковью последнего императора династии Романовых Николая II.  

      Кроме того, на днях прокуратура Симферополя направила предостережения кинотеатрам о недопустимости показа рекламного трейлера «Матильды». Сейчас эту инициативу проверяет на предмет законности Генеральная прокуратура России.  

      Лента режиссера Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о жизни балерины Матильды Кшесинской. По мнению ряда современников, она имела личные отношения с наследником престола, будущим императором Николаем II. В прокат картина должна выйти 25 октября.

      15:25, 09 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      81
      0
      #культура\n#скандалы\n#кино\n#Дагестан\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров

       

       

       

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