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      Forbes объявил Анну Нетребко самой богатой среди российских музыкантов

      18:22, 31 июля, 2017
      Новичок
      18:22, 31 июля, 2017
      Новичок
      61
      0
      #культура\n#рейтинг\n#богатство\n#опера
      Фото: facebook.com/pg/annanetrebko
      61
      0

      Сама оперная дива с такой оценкой не согласилась.

      Москва. Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг наиболее высокооплачиваемых музыкантов страны. Его сенсационно возглавила оперная певица Анна Нетребко.  

      По данным издания, которые приводят «Известия», за год дива заработала 7,5 млн долларов США. Это позволило Нетребко потеснить «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова, получившего гонораров на 100 тысяч долларов меньше. На третьей позиции оказался рэпер Тимати с доходом в 6,6 млн долларов.  

      У самой Нетребко публикация вызвала категорическое неприятие. На своей странице в соцсети оперная певица написала, что на бедность не жалуется, но указанная журналом цифра сильно завышена.  

      Между тем многие друзья и поклонники таланта оперной дивы написали в своих комментариях к посту, что, имей они такую возможность, платили бы Анне за ее прекрасный голос в 10 раз больше.

      Anna Netrebko

      Журнал Форбис ваша информация абсолютно не верна! Прекратите врать!!! я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры ПРОСТО СМЕШНЫ! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела!

      18:22, 31 июля, 2017
      Новичок
      61
      0
      #культура\n#рейтинг\n#богатство\n#опера

       

       

       

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