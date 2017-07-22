Жители России назвали худшие фильмы и сериалы 2017 года

Эксперты составили два антирейтинга, основанных на оценках мужчин и женщин.

Москва. Рейтинги худших фильмов 2017 года составил сервис «Кино Mail.ru». Как пишет «Федеральное агентство новостей», в него вошли как отечественные, так и зарубежные картины.

Эксперты составили два антирейтинга, основанных на оценках мужчин и женщин. В этом году российских мужчин больше всего огорчил фильм «На пятьдесят оттенков темнее» (средняя оценка 4,5 из 10). В список худших также включили «Защитников» и «Викинга» (по 4,6), «Притяжение (5,7) и «Три икса. Мировое господство» (6,3).

Худшим фильмом для женщин оказался «Викинг» (5,8).Также россиянки невысоко оценили «Защитников» (6,4), «Мумию (7), «Три икса. Мировое господство» (7,4) и «Невесту» (7,4).

Что касается сериалов, то мужчины поставили на первое место антирейтинга «Анну Каренину». Далее следуют «Гражданский брак», «Филфак», «Куба» и «Один против всех». У женщин совпадают все позиции, кроме одной. Худшим сериалом они назвали «Сколько стоит счастье».