  • $ 58.93 ↓
  • € 68.66 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Жители России назвали худшие фильмы и сериалы 2017 года

      18:01, 22 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      18:01, 22 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      114
      0
      #рейтинг\n#опрос\n#кино\n#сериалы\n#сериал\n#Россия.
      Фото: pixabay.com
      114
      0

      Эксперты составили два антирейтинга, основанных на оценках мужчин и женщин.

      Москва. Рейтинги худших фильмов 2017 года составил сервис «Кино Mail.ru». Как пишет «Федеральное агентство новостей», в него вошли как отечественные, так и зарубежные картины.

      Эксперты составили два антирейтинга, основанных на оценках мужчин и женщин. В этом году российских мужчин больше всего огорчил фильм «На пятьдесят оттенков темнее» (средняя оценка 4,5 из 10). В список худших также включили «Защитников» и «Викинга» (по 4,6), «Притяжение (5,7) и «Три икса. Мировое господство» (6,3).

      Худшим фильмом для женщин оказался «Викинг» (5,8).Также россиянки невысоко оценили «Защитников» (6,4), «Мумию (7), «Три икса. Мировое господство» (7,4) и «Невесту» (7,4).

      Что касается сериалов, то мужчины поставили на первое место антирейтинга «Анну Каренину». Далее следуют «Гражданский брак», «Филфак», «Куба» и «Один против всех». У женщин совпадают все позиции, кроме одной. Худшим сериалом они назвали «Сколько стоит счастье».

      18:01, 22 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      114
      0
      #рейтинг\n#опрос\n#кино\n#сериалы\n#сериал\n#Россия.

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Врио главы Удмуртии заявил о признаках преднамеренного банкротства «Аптек Удмуртии» и «Фармации»

      10:39, 19 июля, 2017
      7675

      Жители Татар-базара в Ижевске не могут добиться прекращения стройки высотного дома «в соседнем огороде»

      5293
      10:55, 17 июля, 2017

      Универсал из Ижевска: «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал Lada Vesta SW Cross

      4766
      13:13, 16 июля, 2017

      Жители Ижевска сняли на видео «Ниву», спускающуюся по лестнице на набережной

      3449
      11:00, 15 июля, 2017

      Наказание для ижевской автолюбительницы и генерала МВД и замерзающая Аргентина: что произошло минувшей ночью

      3434
      08:00, 18 июля, 2017

      Свадьба дочери судьи из Краснодара за 2 млн долларов заинтересовала Кремль

      16:30, 17 июля, 2017
      1052

      Госдума ввела курортный сбор в четырех регионах России

      806
      15:25, 19 июля, 2017

      Свадьбу дочери судьи из Краснодара оценили в 2 млн долларов

      796
      19:10, 16 июля, 2017

      Больше 8 тысяч сотрудников АвтоВАЗа останутся без работы

      722
      14:15, 17 июля, 2017

      Роспотребнадзор проверит, не опасны ли спиннеры для детей

      706
      13:46, 18 июля, 2017

      Финны установили новый рекорд по количеству голых пловцов

      18:59, 16 июля, 2017
      704

      Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

      663
      23:40, 20 июля, 2017

      Сильное землетрясение произошло в Турции и Греции

      594
      09:50, 21 июля, 2017

      ДНР и ЛНР объявили о создании нового государства – Малороссии

      563
      12:25, 18 июля, 2017

      В Испании при невыясненных обстоятельствах убили и пытались сжечь россиянку

      562
      11:20, 21 июля, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: тройка в Совфед и уровень рождаемости в регионе

      21 июля, 2017

      Психрометрическая будка

      21 июля, 2017

      Доплеровский метеорологический локатор

      21 июля, 2017