Гости удмуртского Гербера в Москве сыграли в шахматы с чемпионом мира и научились собирать автомат

Мероприятие проводилось в столице в третий раз.

Москва. В саду «Эрмитаж» 1 июля прошел традиционный удмуртский праздник Гербер. В российской столице его отмечают уже в третий раз. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в этом году Гербер прошел под лозунгом «Узнай Удмуртию, не выезжая из Москвы».

На открытии врио главы Удмуртии Александр Бречалов выразил благодарность правительству Москвы за предоставленную возможность показать промышленный и культурный потенциал региона, и передал руководителю Департамента национальной политики столицы Виталию Сучкову символ Гербера - статуэтку с изображением хранителя очага Кылдысина.

Организаторы не упустили возможность показать москвичам лучшие товары и продукты, производимые в Удмуртии. Почетное место среди них заняла линейка автомобилей, собираемых на Ижевском автозаводе. Концерн «Калашников» продемонстрировал свои беспилотники и провел состязания по сборке-разборке легендарного автомата АК-47.

Впервые в рамках Гербера в Москве состоялся шахматный турнир с участием гроссмейстеров мирового уровня. Двукратный чемпион России по шахматам, трехкратный олимпийский чемпион Александр Морозевич провел сеанс одновременной игры. А чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин сыграл с победителями турнира, прошедшего в Ижевске в День города.

О том, что Петр Чайковский родился в Удмуртии, москвичам напомнили на интерактивной площадке Музея-усадьбы великого композитора в Воткинске. Также перед гостями праздника выступили современные музыканты. Среди них были театр фольклорной песни и танца «Айкай», кавер-группа «Прага live», победительница «Детской новой волны-2017» Арина Петрова, бывщая ижевчанка, а ныне рок-исполнительница из Москвы Татьяна Зыкина, и многие другие.

Фотографии с праздника выложили в соцсетях многие участники.