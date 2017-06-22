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      Названы 20 самых любимых фильмов российских телезрителей за 2016 год

      18:46, 22 июня, 2017
      Новичок
      18:46, 22 июня, 2017
      Новичок
      96
      0
      #культура\n#рейтинг\n#телевидение\n#кино\n#фильмы
      Фото: pixabay.com
      96
      0

      Среди них 13 советских, 4 российские и 3 зарубежные ленты.  

      Москва. Фонд кино определил 20 наиболее популярных фильмов, показанных в минувшем году на российских телеканалах.    

      На первом месте по количеству просмотров оказалась комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Ей насладилось 8,7% от общей численности аудитории. Вторую позицию заняли «Джентльмены удачи» Александра Серого и Георгия Данелия с 7,9%. В первой тройке также «Пёс Барбос и необычный кросс» Леонида Гайдая с 7,6% посмотревших.  

      Кроме этих картин в первой десятке - «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Аватар», «Самогонщики», «В бой идут одни «старики»», «Иван Васильевич меняет профессию», «Офицеры», а также прошлогодняя драма года «Кто я».  

      Всего среди 20-и любимых фильмов - 13 советских, 4 российские, а также 3 американские ленты. Добавим, 7 картин из списка показывали по телевидению в новогоднюю ночь.

      18:46, 22 июня, 2017
      Новичок
      96
      0
      #культура\n#рейтинг\n#телевидение\n#кино\n#фильмы

       

       

       

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