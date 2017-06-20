Сокуров снимет художественную ленту о войне в Донбассе

Главную роль в фильме сыграет Алексей Гуськов.

Москва. Военную драму «Свидетель» намерен снять российский кинорежиссер Евгений Сокуров. Действие фильма, согласно сценарию, происходит на Юго-Востоке Украины в 2014 году, сообщают «Известия».

Свой проект Сокуров презентовал 20 июня в Министерстве культуры России. Главным героем картины станет военный корреспондент, роль которого режиссер планирует отдать Алексею Гуськову.

Евгений Сокуров (не путать с более известным кинорежиссером Александром Сокуровым) – кадровый офицер, в прошлом участник вооруженных конфликтов в Афганистане, Анголе и Эфиопии, полковник запаса. Начинал свой путь в кинематографе как постановщик трюковых и батальных съемок в фильмах «Мусульманин», «Кавказский пленник», «Спецназ» и др. Окончил киношколу в Германии. Как режиссер дебютировал в 2013 году художественным фильмом «Цель вижу».