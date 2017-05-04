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      Лидер группы «Звери» отсудил миллион за украденную песню

      15:55, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      15:55, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      155
      0
      #музыка\n#музыканты\n#авторское право\n#суд\n#иск\n#авторские права\n#группа
      Фото: twitter.com/afisha_tut
      155
      0

      Песня «Южная ночь» была незаконно использована в трейлере к фильму «Выпускной».

      Москва. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск лидера группы «Звери» Романа Билыка к ООО «Централ Партнершип» и ООО «Кинокомпания Лунапарк» за незаконное использование песни «Южная ночь» в трейлере к фильму «Выпускной». Суд постановил взыскать с кинокомпаний 1 млн рублей и возместить расходы по государственной пошлине в размере 20666 рублей 68 копеек в пользу Ромы Зверя, сообщается в постановлении, опубликованном в электронной картотеке дел.

      По данным «РБК», представитель музыканта отметил в суде, что Рома Билык вел с кинокомпаниями переговоры, которые планировали использовать его песню в качестве саундтрека к фильму, однако музыкант отказался. В результате песню задействовали в рекламном ролике.

      В сентябре 2016 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск Ромы Зверя. Это было связано с тем, что певец не представил доказательств осуществления ответчиками кинопроката трейлера фильма «Выпускной» с его песней и не доказал причастность ответчиков к размещению ролика на YouTube.

      В ноябре 2016 года Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и частично удовлетворил иск. В феврале 2017 Суд по интеллектуальным правам отменил постановление по кассационной жалобе кинокомпаний и отправил дело на новое рассмотрение. 

      15:55, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      155
      0
      #музыка\n#музыканты\n#авторское право\n#суд\n#иск\n#авторские права\n#группа
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