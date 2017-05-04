Лидер группы «Звери» отсудил миллион за украденную песню

Песня «Южная ночь» была незаконно использована в трейлере к фильму «Выпускной».

Москва. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск лидера группы «Звери» Романа Билыка к ООО «Централ Партнершип» и ООО «Кинокомпания Лунапарк» за незаконное использование песни «Южная ночь» в трейлере к фильму «Выпускной». Суд постановил взыскать с кинокомпаний 1 млн рублей и возместить расходы по государственной пошлине в размере 20666 рублей 68 копеек в пользу Ромы Зверя, сообщается в постановлении, опубликованном в электронной картотеке дел.

По данным «РБК», представитель музыканта отметил в суде, что Рома Билык вел с кинокомпаниями переговоры, которые планировали использовать его песню в качестве саундтрека к фильму, однако музыкант отказался. В результате песню задействовали в рекламном ролике.

В сентябре 2016 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск Ромы Зверя. Это было связано с тем, что певец не представил доказательств осуществления ответчиками кинопроката трейлера фильма «Выпускной» с его песней и не доказал причастность ответчиков к размещению ролика на YouTube.

В ноябре 2016 года Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и частично удовлетворил иск. В феврале 2017 Суд по интеллектуальным правам отменил постановление по кассационной жалобе кинокомпаний и отправил дело на новое рассмотрение.