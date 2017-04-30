Оливер Стоун рассказал о своем фильме про Владимира Путина

Он пояснил, что это будет не документальный фильм, «а беседа в форме вопросов и ответов».

Москва. Оливер Стоун рассказал о своем фильме про российского лидера Владимира Путина. Как сообщает gazeta.ru, автор картины пояснил, что это будет не документальный фильм, «а беседа в форме вопросов и ответов».

«Это, скорее, не документальный фильм, а беседа в форме вопросов и ответов. Мистер Путин является одним из самых значимых лидеров в мире, и так как США объявили его врагом — большим врагом, — я думаю, важно услышать и то, что он скажет», — описал свой фильм Стоун.

Также отмечается, что в фильме будет рассказываться о том, как Путин воспринимал события в мире с момента прихода к власти в 2000 году.

Кроме того, Стоун рассказал и о своих впечатлениях от общения с российским лидером.

«Он говорит довольно прямо. Я думаю, мы сделали правильно, представив его высказывания на фоне западной риторики, что позволит объяснить его точку зрения», — отметил режиссер.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Стоун закончил съемки документального фильма о Путине, однако не стал раскрывать дату выхода картины.