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      Оливер Стоун рассказал о своем фильме про Владимира Путина

      12:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      168
      0
      #Владимир Путин\n#кино\n#Москва\n#Россия\n#фильм\n#Путин
      Фото: kremlin.ru
      168
      0

      Он пояснил, что это будет не документальный фильм, «а беседа в форме вопросов и ответов».

      Москва. Оливер Стоун рассказал о своем фильме про российского лидера Владимира Путина. Как сообщает gazeta.ru, автор картины пояснил, что это будет не документальный фильм, «а беседа в форме вопросов и ответов».

       «Это, скорее, не документальный фильм, а беседа в форме вопросов и ответов. Мистер Путин является одним из самых значимых лидеров в мире, и так как США объявили его врагом — большим врагом, — я думаю, важно услышать и то, что он скажет», — описал свой фильм Стоун.

      Также отмечается, что в фильме будет рассказываться о том, как Путин воспринимал события в мире с момента прихода к власти в 2000 году.

      Кроме того, Стоун рассказал и о своих впечатлениях от общения с российским лидером.

      «Он говорит довольно прямо. Я думаю, мы сделали правильно, представив его высказывания на фоне западной риторики, что позволит объяснить его точку зрения», — отметил режиссер.

      В сентябре прошлого года сообщалось, что Стоун закончил съемки документального фильма о Путине, однако не стал раскрывать дату выхода картины.

      12:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      168
      0
      #Владимир Путин\n#кино\n#Москва\n#Россия\n#фильм\n#Путин
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