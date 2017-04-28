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      Александр Розенбаум на концерте в Саратове сломал три ребра

      19:15, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:15, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      263
      0
      #здоровье\n#шоу-бизнес\n#музыка\n#певцы
      Фото: ru.m.wikipedia.org
      263
      0

      Из-за этого он перенес сольный концерт в Волгограде на 23 мая.

      Москва. Народный артист России, певец и композитор Александр Розенбаум сломал три ребра на концерте в Саратове. В результате он перенес сольный концерт, который должен был состояться в Волгограде 27 апреля, на 23 мая, сообщается на официальном сайте певца.

      «В связи с травмой, полученной на концерте в Саратове (перелом 6-7-8 ребер), концерт в Волгограде переносится на 23 мая 2017 года. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

      При каких обстоятельствах Александр Розенбаум сломал ребра не говорится. Известно, что народный артист России выступил с концертом из двух отделений в театре драмы имени И.А. Слонова в Саратове 25 апреля.

      В феврале 2014 года артист уже отменял концерт в Ростове-на-Дону из-за болезни.

      19:15, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      263
      0
      #здоровье\n#шоу-бизнес\n#музыка\n#певцы
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