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      Впервые в России представили ретроспективу Джорджо де Кирико

      19:17, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:17, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      91
      0
      #выставка\n#музей\n#Россия\n#художники\n#картины
      Фото: twitter.com/artmajcar, Джорджио де Кирико, Автопортрет
      91
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      Около 100 работ итальянского художника можно увидеть в Третьяковской галерее.

      Москва. В Третьяковской галерее открылась первая масштабная выставка в России «Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения». Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Черешневый лес», сообщают «Известия».

      На двух этажах в галерее разместили около 100 работ итальянского художника. Большую часть экспонатов предоставил Фонд Джорджо и Изы де Кирико, который является инициатором проекта. В число других участников вошли итальянские галереи, арт-дилер Давид Нахмад, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, лондонский Музей Виктории и Альберта, Центр Жоржа Помпиду.

      Де Кирико – предвестник сюрреализма, один из первых постмодернистов и концептуалистов.

      19:17, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      91
      0
      #выставка\n#музей\n#Россия\n#художники\n#картины
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