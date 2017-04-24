Впервые в России представили ретроспективу Джорджо де Кирико

Около 100 работ итальянского художника можно увидеть в Третьяковской галерее.

Москва. В Третьяковской галерее открылась первая масштабная выставка в России «Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения». Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Черешневый лес», сообщают «Известия».

На двух этажах в галерее разместили около 100 работ итальянского художника. Большую часть экспонатов предоставил Фонд Джорджо и Изы де Кирико, который является инициатором проекта. В число других участников вошли итальянские галереи, арт-дилер Давид Нахмад, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, лондонский Музей Виктории и Альберта, Центр Жоржа Помпиду.

Де Кирико – предвестник сюрреализма, один из первых постмодернистов и концептуалистов.