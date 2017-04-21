Охлобыстин променял кино на литературу

Актер заявил, что в ближайшие 30 лет не будет сниматься в кино и хочет посвятить себя литературному творчеству.

Москва. Известный актер Иван Охлобыстин заявил, что не собирается сниматься в кино и планирует посвятить себя литературному творчеству. Об этом стало известно на пресс-конференции, приуроченной к выходу его книги «Песни созвездия гончих псов», сообщает телеканал «360».

«Моей творческой реализации в актерском плане переизбыток. Мне легче быть литератором. В ближайшее время во мне, как в актере, потребность отпадет, и я смогу заняться любимым делом», - прокомментировал Охлобыстин.

Актер добавил, что сыграл бы интересные ему образы лет через 30. Если ему предложат, то он с удовольствием сыграет короля Лира.

«Некоторое время я просуществую в качестве чистого литератора, но не снимаясь в кино, а потом вернусь к приходу, священником. Это идеальный план», - ответил актер.