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      Охлобыстин променял кино на литературу

      19:17, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:17, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      64
      0
      #литература\n#российское кино\n#актеры
      Фото: twitter.com/kpru
      64
      0

      Актер заявил, что в ближайшие 30 лет не будет сниматься в кино и хочет посвятить себя литературному творчеству.

      Москва. Известный актер Иван Охлобыстин заявил, что не собирается сниматься в кино и планирует посвятить себя литературному творчеству. Об этом стало известно на пресс-конференции, приуроченной к выходу его книги «Песни созвездия гончих псов», сообщает телеканал «360».

      «Моей творческой реализации в актерском плане переизбыток. Мне легче быть литератором. В ближайшее время во мне, как в актере, потребность отпадет, и я смогу заняться любимым делом», - прокомментировал Охлобыстин.

      Актер добавил, что сыграл бы интересные ему образы лет через 30. Если ему предложат, то он с удовольствием сыграет короля Лира.

      «Некоторое время я просуществую в качестве чистого литератора, но не снимаясь в кино, а потом вернусь к приходу, священником. Это идеальный план», - ответил актер.

      19:17, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      64
      0
      #литература\n#российское кино\n#актеры
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