Под Брянском нашли фигурку «Венеры», пролежавшую в земле 23 тысячи лет

Пятисантиметровая статуэтка вырезана из бивня мамонта.

Брянская область. При раскопках стоянки «Хотылево-2» в Брянской области ученые обнаружили редкий артефакт – статуэтку «Венера палеолита». Она вырезана из бивня мамонта и изображает тучную женщину с гипертрофированными формами, сообщает «Российская газета». О находке возрастом в 23 тысячи лет сообщил Институт археологии РАН.

Стоянка «Хотылево-2» исследуется уже 24 года, а комплекс, где была найдена 5-сантиметровая статуэтка, копают с 2005 года. Радиоуглеродный анализ показал, что первобытные люди жили на этом месте 22-24 тысячи лет назад.

Руководитель экспедиции, кандидат исторических наук Константин Гаврилов отметил: «Статуэток такой сохранности в мире всего несколько десятков, поэтому эта находка - важное событие для исследователей».

«Несмотря на то, что она изображает довольно корпулентную женщину, статуэтка выглядит удивительно изящной, видимо, благодаря вытянутым тонким ножкам. Фигурка с чуть согнутыми в коленях ногами заставляет вспомнить Данаю, как ее рисовали живописцы Нового времени», - добавил Гаврилов.