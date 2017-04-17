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      Под Брянском нашли фигурку «Венеры», пролежавшую в земле 23 тысячи лет

      14:21, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:21, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      105
      0
      #культура\n#археология
      Фото: Александр Пахунов / Институт археологии РАН
      105
      0

      Пятисантиметровая статуэтка вырезана из бивня мамонта.

      Брянская область. При раскопках стоянки «Хотылево-2» в Брянской области ученые обнаружили редкий артефакт – статуэтку «Венера палеолита». Она вырезана из бивня мамонта и изображает тучную женщину с гипертрофированными формами, сообщает «Российская газета». О находке возрастом в 23 тысячи лет сообщил Институт археологии РАН.

      Стоянка «Хотылево-2» исследуется уже 24 года, а комплекс, где была найдена 5-сантиметровая статуэтка, копают с 2005 года. Радиоуглеродный анализ показал, что первобытные люди жили на этом месте 22-24 тысячи лет назад.

      Руководитель экспедиции, кандидат исторических наук Константин Гаврилов отметил: «Статуэток такой сохранности в мире всего несколько десятков, поэтому эта находка - важное событие для исследователей».

      «Несмотря на то, что она изображает довольно корпулентную женщину, статуэтка выглядит удивительно изящной, видимо, благодаря вытянутым тонким ножкам. Фигурка с чуть согнутыми в коленях ногами заставляет вспомнить Данаю, как ее рисовали живописцы Нового времени», - добавил Гаврилов.

      14:21, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      105
      0
      #культура\n#археология
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