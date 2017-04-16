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      Титул «Мисс Россия 2017» завоевала Полина Попова из Свердловской области

      10:01, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      10:01, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      72
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      #конкурс\n#Москва\n#конкурс красоты\n#Мисс Россия
      Фото: missrussia.ru
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      Звание первой вице-мисс досталось Ксении Александровой из Москвы, второй вице-мисс стала Альбина Ахтямова из Башкортостана.

      Москва. Обладательницей титула «Мисс Россия 2017» и короны стоимостью 1 млн долларов стала Полина Попова из Свердловской области. Как сообщают на официальном сайте конкурса, звание 1-ой Вице-мисс Россия 2017 досталось Ксении Александровой из города Москва, 2-ой Вице-мисс стала Альбина Ахтямова, Республика Башкортостан. Они получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.

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      10:01, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      72
      0
      #конкурс\n#Москва\n#конкурс красоты\n#Мисс Россия
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