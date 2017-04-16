Титул «Мисс Россия 2017» завоевала Полина Попова из Свердловской области

Звание первой вице-мисс досталось Ксении Александровой из Москвы, второй вице-мисс стала Альбина Ахтямова из Башкортостана.

Москва. Обладательницей титула «Мисс Россия 2017» и короны стоимостью 1 млн долларов стала Полина Попова из Свердловской области. Как сообщают на официальном сайте конкурса, звание 1-ой Вице-мисс Россия 2017 досталось Ксении Александровой из города Москва, 2-ой Вице-мисс стала Альбина Ахтямова, Республика Башкортостан. Они получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.

В специальной ежегодной номинации «Народный выбор» по мнению пользователей женского интернет-портала победила Лидия Молодцова из Новосибирска. За нее проголосовало 3 619 человек.

Юбилейная 25 церемония финала национального конкурса «Мисс Россия» состоялась в субботу, 15 апреля, в концертном зале Барвиха Luxury Village.