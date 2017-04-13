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      Режиссер Говорухин предложил запретить показывать рекламу по ТВ во время фильмов

      18:47, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:47, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      36
      0
      #реклама\n#телевидение\n#кино\n#российское кино
      Фото: pixabay.com
      36
      0

      В случае принятия инициативы закон начнет действовать с 1 сентября 2017 года.

      Москва. Председатель Комитета по культуре режиссер Станислав Говорухин предложил запретить прерывать показ фильмов по телевидению рекламными паузами. Если закон примут, он станет действовать с 1 сентября 2017 года, сообщает «Татар-информ».

      Инициатива вызвала критику со стороны у кинопроизводителей и медиакомпаний.

      По мнению режиссера, рекламу нужно показывать до или после фильма. Показ рекламы в середине киноленты допустим только с разрешения правообладателя. Инициатива преследует сохранение художественной ценности фильмов.

      Актриса и депутат Елена Драпеко считает, что киноленту нельзя разрывать рекламой, так как создатели фильмов учитывают эмоциональное состояние зрителей и «когда вдруг посередине фильма вставляют веселенькую «рекламочку», это сродни тому, что к скульптуре Венеры Милосской приделали нос Буратино».

      18:47, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      36
      0
      #реклама\n#телевидение\n#кино\n#российское кино
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