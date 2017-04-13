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      Звезда «Обитаемого острова» выпал с третьего этажа

      09:26, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:26, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      186
      0
      #кино\n#российское кино\n#актеры\n#происшествие
      Фото: кадр из фильма "Обитаемый остров"
      186
      0

      Актер сломал руку и ногу, но остался жив.

      Москва. Исполнитель главной роли в фильме «Обитаемый остров» Василий Степанов выпал из окна третьего этажа в среду, 12 апреля. Брат Степанова рассказал, что актер сломал руку и ногу, но его жизни ничего не угрожает, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

      «В больнице оказали медицинскую помощь, какую необходимо. Гипс», - ответил Максим Степанов.

      После беседы с участковым артиста отпустили домой восстанавливаться.

      Василий Степанов сыграл роль Максима Каммерера в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров», снятого по мотивам одноименной повести Стругацких. В последние 6 лет актер почти нигде не снимался. 

      09:26, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      186
      0
      #кино\n#российское кино\n#актеры\n#происшествие
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