Звезда «Обитаемого острова» выпал с третьего этажа

Актер сломал руку и ногу, но остался жив.

Москва. Исполнитель главной роли в фильме «Обитаемый остров» Василий Степанов выпал из окна третьего этажа в среду, 12 апреля. Брат Степанова рассказал, что актер сломал руку и ногу, но его жизни ничего не угрожает, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

«В больнице оказали медицинскую помощь, какую необходимо. Гипс», - ответил Максим Степанов.

После беседы с участковым артиста отпустили домой восстанавливаться.

Василий Степанов сыграл роль Максима Каммерера в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров», снятого по мотивам одноименной повести Стругацких. В последние 6 лет актер почти нигде не снимался.