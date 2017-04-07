Создатель «Игры престолов» Джордж Мартин посетит Россию

Писатель приедет в Санкт-Петербург на фестиваль фантастики в августе 2017 года.

Санкт-Петербург. Автор серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин посетит Россию в августе 2017 года. Это произойдет в рамках фестиваля «Петербуржской фантастической ассамблеи — 2017», которая пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает организатор мероприятия Наталья Витько на своей странице в «Фейсбуке».

«Петербургская фантастическая ассамблея» запланирована на 18-21 августа 2017 года. Она пройдет в загородном отеле «Райвола». Мероприятие проводится ежегодно с 2011 года.

В качестве почетного гостя Ассамблеи в 2017 году организаторы пригласили Джорджа Мартина – автора цикла «Песнь Льда и Пламени», по мотивам которого сняли популярный сериал «Игра престолов». Он также написал «Тысячу миров», «Путешествия Тафа», «Умирающий свет» и другие произведения. Писатель получил награды «Хьюго», «Небьюла», «Локус», «Всемирной премии фэнтези» и др.

Сериал «Игра престолов», снимаемый для HBO, стал самым успешным за всю историю телеканала. 31 марта в Сети появился первый официальный промо-ролик 7 сезона «Игры престолов». Начало сезона запланировано на 16 июля 2017 года.