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      Создатель «Игры престолов» Джордж Мартин посетит Россию

      10:30, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:30, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #культура\n#книги\n#литература\n#фестивали\n#Питер\n#Игра престолов
      Фото: ru.wikipedia.org
      92
      0

      Писатель приедет в Санкт-Петербург на фестиваль фантастики в августе 2017 года.

      Санкт-Петербург. Автор серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин посетит Россию в августе 2017 года. Это произойдет в рамках фестиваля «Петербуржской фантастической ассамблеи — 2017», которая пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает организатор мероприятия Наталья Витько на своей странице в «Фейсбуке».

      «Петербургская фантастическая ассамблея» запланирована на 18-21 августа 2017 года. Она пройдет в загородном отеле «Райвола». Мероприятие проводится ежегодно с 2011 года.

      В качестве почетного гостя Ассамблеи в 2017 году организаторы пригласили Джорджа Мартина – автора цикла «Песнь Льда и Пламени», по мотивам которого сняли популярный сериал «Игра престолов». Он также написал «Тысячу миров», «Путешествия Тафа», «Умирающий свет» и другие произведения. Писатель получил награды «Хьюго», «Небьюла», «Локус», «Всемирной премии фэнтези» и др.

      Сериал «Игра престолов», снимаемый для HBO, стал самым успешным за всю историю телеканала. 31 марта в Сети появился первый официальный промо-ролик 7 сезона «Игры престолов». Начало сезона запланировано на 16 июля 2017 года. 

      Почетный гость Ассамблеи-2017 Знаете ли вы ...

      Почетный гость Ассамблеи-2017 Знаете ли вы, кто самый востребованный фантаст начала XXI века? Нет, не Уильям Гибсон, не Нил Гейман и даже не Стивен Кинг. Даем еще одну подсказку: этого колоритного бородача вы можете знать как автора сценария сериала, раз и навсегда изменившего мировую телеиндустрию. Угадали? Правильно, это Джордж Мартин!

      10:30, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #культура\n#книги\n#литература\n#фестивали\n#Питер\n#Игра престолов
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