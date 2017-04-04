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      Первый в Москве музей винтажной музыки откроют на ВДНХ в апреле

      15:56, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:56, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      68
      0
      #музыка\n#Москва\n#музей
      Фото: pixabay.com
      68
      0

      В нем будет 5 тематических залов.

      Москва. В Москве на ВДНХ в павильоне №84 откроют Дом винтажной музыки в середине апреля. В коллекции собрано более 500 граммофонов, радиоприемников, музыкальных автоматов, радиол, патефонов и более 3 тыс. пластинок, сообщает REGNUM.

      Все представленные ретроэкспонаты находятся в рабочем состоянии. Посетителей музея познакомят с их историей. Часть из них раньше принадлежали известным историческим личностям.

      В Доме винтажной музыки планируется устраивать музыкальные сеансы, во время которых гости услышат записи Александра Вертинского, Федора Шаляпина, Элвиса Пресли и других исполнителей 20 века.

      В музее создали 5 тематических залов, посвященных определенному периоду в истории развития музыкальных аппаратов: конец XIX столетия, 1920-е годы, 1920−1940-е годы, 1930−1950-е годы, 1950−1980-е годы.

      Экспозиция подразумевает открытие «Кабинета начальника». Посетители смогут написать письмо перьевой ручкой, включить патефон, полистать книги 30-40 годов.

      15:56, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      68
      0
      #музыка\n#Москва\n#музей
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