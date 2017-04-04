Первый в Москве музей винтажной музыки откроют на ВДНХ в апреле

В нем будет 5 тематических залов.

Москва. В Москве на ВДНХ в павильоне №84 откроют Дом винтажной музыки в середине апреля. В коллекции собрано более 500 граммофонов, радиоприемников, музыкальных автоматов, радиол, патефонов и более 3 тыс. пластинок, сообщает REGNUM.

Все представленные ретроэкспонаты находятся в рабочем состоянии. Посетителей музея познакомят с их историей. Часть из них раньше принадлежали известным историческим личностям.

В Доме винтажной музыки планируется устраивать музыкальные сеансы, во время которых гости услышат записи Александра Вертинского, Федора Шаляпина, Элвиса Пресли и других исполнителей 20 века.

В музее создали 5 тематических залов, посвященных определенному периоду в истории развития музыкальных аппаратов: конец XIX столетия, 1920-е годы, 1920−1940-е годы, 1930−1950-е годы, 1950−1980-е годы.

Экспозиция подразумевает открытие «Кабинета начальника». Посетители смогут написать письмо перьевой ручкой, включить патефон, полистать книги 30-40 годов.