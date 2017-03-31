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      Семь тысяч билетов на выставку Дали в Санкт-Петербурге купили еще до открытия

      18:15, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      18:15, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      77
      0
      #Санкт-Петербург\n#музеи\n#выставка\n#Сальвадор Дали
      Фото: twitter.com/_aleeexiis/status
      77
      0

      В музее Фаберже представят более 150 полотен испанского художника.

      Санкт-Петербург. С 1 апреля в музее Фаберже в Санкт-Петербурге откроется выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик». На ней представят свыше 150 графических и живописных работ испанского художника из коллекции Фонда «Гала – Сальвадор Дали», а также частные и музейные собрания, сообщает «Лайф».

      Управляющий директор Фонда «Гала — Сальвадор Дали» Жоан Севильяно сказала, что на выставке представят картины периода «взрывной революции» сюрреализма и работы Дали в традиционном стиле.

      Глава комитета по культуре Константин Сухенко ожидает, что выставка Дали окажется не менее популярной, чем экспозиция Фриды Кало. По словам организаторов, ценители работ испанского художника уже раскупили 7 тыс. билетов.

      Жители и гости северной столицы смогут попасть на выставку до 2 июля 2017 года. Во время работы выставки музей будет работать ежедневно, без выходных, с 10:00 до 20:45.

      18:15, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      77
      0
      #Санкт-Петербург\n#музеи\n#выставка\n#Сальвадор Дали
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