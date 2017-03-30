Российские кинематографисты выступили за блокировку пиратских сайтов без обращения в суд

Министерство культуры готовит соответствующий законопроект.

Москва. Министерство культуры России формирует законопроект, позволяющий блокировать пиратские сайты с российскими фильмами, минуя обращение в суд. Предложение хотят внести в Госдуму в виде поправок к законопроекту о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, пишет «ФедералПресс».

Кинематографисты написали письмо, адресованное главе Министерства культуры Владимиру Мединскому, с жалобой на несовершенство государственной политики в отношении пиратства. Письмо подписали Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Сергей Сельянов, Ренат Давлетьяров, Леонид Верещагин, Игорь Толстунов, Сергей Мелькумов, Анатолий Максимов.

По их мнению, действующие сроки прекращения доступа к пиратскому контенту «с учетом судебной процедуры сводят на нет эффективность блокировок». Высокопоставленный источник в Минкульте поведал, что ко второму чтению законопроекта о блокировке «зеркал» поправки будут разработаны.

Министерство культуры предложило российским кинематографистам следующий механизм работы. Как только правообладатель обнаружит свой фильм, который был незаконно размещен в интернете, он должен обратиться в ведомство. После подтверждения данных о правообладателе в течение дня вынесут требование о блокировке, которое затем направят в Роскомнадзор. Федеральная служба без суда потребует у операторов заблокировать страницу сайта с фильмом, а у поисковых систем – не выдавать ссылки на эти страницы.

Представители сайта могут оспорить это решение в течение 10 дней. Минимальный срок удаления пиратского контента сократится до 2 дней.