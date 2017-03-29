В России появился первый «наземный» космический путеводитель для туристов

Он включил в себя 74 объекта, находящихся в 36 регионах страны.

Москва. Ассоциация музеев космонавтики России (АМКОС) создала первый в стране справочник по историческим и памятным местам, связанным с космонавтикой. При его составлении впервые согласовали порядок посещения режимных предприятий, работающих в космической отрасли, пишут «Известия». В путеводителе разместили инструкции для иностранных и российских туристов.

Справочник туриста «По России космической» нацелен на широкую аудиторию любителей космонавтики и путешествий всех возрастов, живущих в России и за рубежом. Он будет интересен и тем, кто желает познакомиться с историей космонавтики.

Справочник выпущен в альбомном формате. Туристические маршруты включают посещение 74 объектов в 36 регионах страны. Одному объекту отводится один разворот. Для родины Гагарина выделили 3 разворота, Центру подготовки космонавтов – 2 разворота.

К каждому объекту прилагается описание, небольшая карта, интересные факты о достопримечательностях, фотографии. Для туристов составили подробную инструкцию: как доехать, где переночевать и перекусить, какой режим работы, требуется ли предварительная подача заявки. В справочнике указаны контактные данные ответственного сотрудника, который поможет с организацией экскурсии.

Президент АМКОС, летчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков отметил: «Наш справочник — это скорее даже энциклопедия. Это первая такая серьезная кропотливая работа большого количества людей. За 60 лет с начала космической эры был накоплен интересный материал, который обобщает интерес к космической тематике».

Типография выпустила пилотный тираж в феврале 2017 года. Способы его дальнейшего широкого распространения пока неизвестны. Справочник планируют разместить в Сети в свободном доступе. В будущем не исключен вариант перевода книги на английский, китайский и другие языки.

В справочнике описаны космодромы «Байконур» и «Восточный», Центр подготовки космонавтов, демонстрационные и выставочные залы ведущих предприятий космической отрасли и институтов космической направленности Российской академии наук, государственные музеи космонавтики, мемориальные музеи выдающихся деятелей космонавтики и легендарных космонавтов, музеи учебных заведений.

Пресс-служба «Роскосмоса» отметила, что из-за специфики работы некоторых предприятий возникают ограничения на посещение территории. Это значит, что посмотреть экспозиции заводских музеев в большинстве случаев можно только в составе организованных групп по предварительной записи.

Более 40 туроператоров получили разрешения на организацию поездок на космодромы «Байконур» и «Восточный», в программу которых входит посещение стартовых комплексов, музеев и исторических памятников. Однако поездки на новый космодром «Восточный» будут доступны только после окончания строительных работ и создания необходимой для туристов инфраструктуры.