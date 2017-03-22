Археологи нашли древнюю голову в районе Керченского моста

Предполагается, что терракотовая находка изображает древнегреческое божество.

Симферополь. Крым. Во время подводных раскопок в Керченской бухте ученые нашли древний артефакт – терракотовую мужскую голову. Как сообщается на официальном сайте проекта «Крымский мост», фрагмент является изображением древнегреческого божества.

Начальник подводного отряда института археологии Российской академии наук (РАН) Сергей Ольховский говорит, что для Северного Причерноморья находка уникальна. Ведущие специалисты по древнегреческому искусству уточнят происхождение, датировку и функциональное назначение скульптуры. На данный момент известно, что найденная голова создана в Малой Азии в 5 веке до нашей эры.

Археологи приступили к изучению подводной части мыса Ак-Бурун еще на этапе проектирования Крымского моста. За два года специалисты выполнили крупномасштабные спасательные подводные раскопки и подняли на поверхность свыше 60 тысяч артефактов. По большей части это крупные фрагменты сосудов из керамики, созданные в Малой Азии и Средиземноморье в 5 веке до нашей эры.

В изучении «керамического поля» участвуют 2 водолазные группы подводного отряда Института археологии РАН. Раскопки выполняются вручную, чтобы минимизировать возможные повреждения находок. Работы планируют завершить к лету. Найденные изделия подвергают камеральной обработке и изучают, затем отправляют в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Терракотовую голову можно увидеть на выставке «Крымский мост. Фантастическая реальность».