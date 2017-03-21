Робби Уильямс захотел представлять Россию на «Евровидении»

Британский певец заявил, что любит шоу за его красочность.

Москва. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале Робби Уильямс заявил, что готов представлять Россию на «Евровидение-2017». Как сообщает «Газета.Ру», певец считает конкурс красочным и грандиозным шоу, и ему всегда нравились выступления российских исполнителей на нем. Британский певец признался, что даже хотел позаимствовать идею для своего шоу с выступления Сергея Лазарева.

Россию на «Евровидении-2017» будет представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. Служба безопасности Украины хочет запретить ей въезд в страну в связи с посещением Крыма без согласия властей Киева.

Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая. Финал состоится 13 мая.