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      Робби Уильямс захотел представлять Россию на «Евровидении»

      11:35, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      11:35, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      109
      0
      #Евровидение\n#конкурс\n#Россия
      Фото: pixabay.com
      109
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      Британский певец заявил, что любит шоу за его красочность.

      Москва. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале Робби Уильямс заявил, что готов представлять Россию на «Евровидение-2017». Как сообщает «Газета.Ру», певец считает конкурс красочным и грандиозным шоу, и ему всегда нравились выступления российских исполнителей на нем. Британский певец признался, что даже хотел позаимствовать идею для своего шоу с выступления Сергея Лазарева.

      Россию на «Евровидении-2017» будет представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. Служба безопасности Украины хочет запретить ей въезд в страну в связи с посещением Крыма без согласия властей Киева.

      Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая. Финал состоится 13 мая. 

      11:35, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      109
      0
      #Евровидение\n#конкурс\n#Россия
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