Возвращение де Кирико: в России впервые массово представят работы итальянского художника

Выставка авангардиста пройдет в Третьяковской галерее.

Москва. Впервые в России состоится масштабная выставка произведений итальянского авангардиста Джорджо де Кирико. Как сообщает «Газета.Ру», она будет открыта с 20 апреля до 23 июля 2017 года в Третьяковской галерее на Крымском Валу.

Впервые работы художника были замечены на выставке современного искусства в Государственном музее нового западного искусства в 1929 году. В то время одну из трех представленных работ купили. Сейчас ее можно увидеть в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ).

Новая экспозиция готовилась в течении полутора лет. Организаторы подготовили около 100 произведений живописи, скульптуры, графики де Кирико. Зрители увидят театральные костюмы, которые де Кирико создал для антрепризы Сергея Дягилева к балету «Бал», архивные материалы и фотографии.