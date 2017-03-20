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      Возвращение де Кирико: в России впервые массово представят работы итальянского художника

      18:35, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      18:35, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      92
      0
      #искусство\n#Москва\n#выставка\n#картины
      Фото: google.ru
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      Выставка авангардиста пройдет в Третьяковской галерее.

      Москва. Впервые в России состоится масштабная выставка произведений итальянского авангардиста Джорджо де Кирико. Как сообщает «Газета.Ру», она будет открыта с 20 апреля до 23 июля 2017 года в Третьяковской галерее на Крымском Валу.

      Впервые работы художника были замечены на выставке современного искусства в Государственном музее нового западного искусства в 1929 году. В то время одну из трех представленных работ купили. Сейчас ее можно увидеть в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ).

      Новая экспозиция готовилась в течении полутора лет. Организаторы подготовили около 100 произведений живописи, скульптуры, графики де Кирико. Зрители увидят театральные костюмы, которые де Кирико создал для антрепризы Сергея Дягилева к балету «Бал», архивные материалы и фотографии.

      18:35, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      92
      0
      #искусство\n#Москва\n#выставка\n#картины
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