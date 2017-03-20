Фильм «Красавица и чудовище» стал лидером российского проката

По итогам уик-энда, картина студии Disney стала самой кассовой в России.

Москва. Картина Билла Кондона за минувшие выходные собрала свыше 377 млн рублей в России. По данным «ФедералПресс», она возглавила рейтинги и в североамериканском прокате.

Перед премьерой депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить фильм на пропаганду гомосексуализма. Минкультуры таких идей в киноленте не нашло, но присудило ей строгое возрастное ограничение – 16+.

Вторую строчку в российском прокате занял триллер Найта Шьямалана «Сплит», в котором главную роль исполнил Джеймс МакЭвой. В первые дни фильм собрал 256,7 млн рублей. Третьим по популярности и кассовым сборам оказался «Конг: остров черепа». Он принес создателям 109 млн рублей.