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Новости России

Участников группы Rammstein восхитил кавер на их песню в исполнении оркестра из России

17:39, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
17:39, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
85
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#культура\n#шоу-бизнес\n#музыка\n#Германия
Фото: Wikimedia Commons
85
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Композицию легендарного немецкого коллектива исполнили на таких инструментах как балалайка, домра, балалайка-контрабас и даже пила.

Россия. Участников группы Rammstein восхитил кавер на их песню «Du riechst so gut» в исполнении оркестра «Русский стиль» из России. Видеозапись коллектив выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

Клип с инструментальным кавером хита из дебютного альбома Rammstein музыканты шоу-оркестра «Русский стиль» выложили еще в апреле 2016 года, пишут Дни. Композицию легендарной немецкой группы исполнили на таких инструментах как балалайка, домра, балалайка-контрабас и даже пила.

Russian Rammstein - Du Riechst So Gut

На странице Rammstein видео размещено с ироничным комментарием «Больше струн, чем в металл-группе!».

17:39, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
85
0
#культура\n#шоу-бизнес\n#музыка\n#Германия

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