Участников группы Rammstein восхитил кавер на их песню в исполнении оркестра из России

Композицию легендарного немецкого коллектива исполнили на таких инструментах как балалайка, домра, балалайка-контрабас и даже пила.

Россия. Участников группы Rammstein восхитил кавер на их песню «Du riechst so gut» в исполнении оркестра «Русский стиль» из России. Видеозапись коллектив выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

Клип с инструментальным кавером хита из дебютного альбома Rammstein музыканты шоу-оркестра «Русский стиль» выложили еще в апреле 2016 года, пишут Дни. Композицию легендарной немецкой группы исполнили на таких инструментах как балалайка, домра, балалайка-контрабас и даже пила.

Russian Rammstein - Du Riechst So Gut

На странице Rammstein видео размещено с ироничным комментарием «Больше струн, чем в металл-группе!».