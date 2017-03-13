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Иосиф Кобзон раскритиковал решение отправить на Евровидение-2017 певицу в инвалидном кресле

19:00, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
19:00, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
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#культура\n#Евровидение\n#Москва
Фото: instagram.com/jsvok
316
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По его словам, Юлии Самойловой придется сложно из-за политических отношений с Киевом.

Москва. Народный артист России Иосиф Кобзон раскритиковал решение по поводу участия конкурсе Евровидение-2017 певицы Юлии Самойловой, которая с детства передвигается на инвалидной коляске. Об этом сообщает «Российская Газета».

По словам артиста, ей будет трудно находится в политически накаленном Киеве.

«Хорошо, что Юлия преодолела себя, психологически преодолела свою болезнь и поет. Она умница, но участвовать в этом коммерческо-политическом шоу я бы ей не рекомендовал. Я против того, чтобы наши исполнители участвовали в этом конкурсе. Это неправильно. Не дай бог, если обидят инвалида, - это будет вопиющее безобразие. Меня это волнует, я категорически против нашего участия», - сказал Кобзон.

19:00, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
316
1
#культура\n#Евровидение\n#Москва

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