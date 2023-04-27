Роспатент зарегистрировал товарный знак в сфере ритуальных услуг «Грустно и точка»

Москва. Новый бренд «Грустно и точка» появился на рынке ритуальных услуг России. Его зарегистрировал Роспатент, пишет Лента.ру со ссылкой на РБК.

По данным агентства, «черным юмором» блеснула одна из московских похоронных компаний. Исключительное право владельца на использование товарного знака будет действовать до августа 2032 года.

По словам руководителя компании, решение подать заявку было принято летом 2022 года «на эмоциях», чтобы не дать конкурентам использовать креативную идею раньше. Фирма пока не определилась, будет ли размещать товарный знак на катафалках и гробах.

Также сообщается, что у преемника McDonald’s в России — сети «Вкусно — и точка» — претензий к похоронному бренду не возникло.