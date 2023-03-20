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Мораторий на плановые проверки бизнеса в России продлили до 2030 года

13:00, 20 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Мораторий на плановые проверки бизнеса в России продлили до 2030 года
13:00, 20 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
87
0
#Россия\n#проверки
Фото: unsplash.com ( FLY:D)
87
0

Исключения составляют объекты чрезвычайно высокого и высокого риска.

Москва. Председатель правительства России Михаил Мишустин продлил мораторий на плановые проверки бизнеса до 2030 года. Как сообщила «Российская газета», в ближайшие годы надзорные мероприятия будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

«Также в образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, в этот же период могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок. Если в ходе таких мероприятий выявлены нарушения, могут выноситься предписания об их устранении», — отметил Мишустин.

Он отметил, решение о продлении моратория на плановые проверки позволит сохранить тренд на улучшение делового климата.

13:00, 20 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
87
0
#Россия\n#проверки