Нижегородский арбитраж арестовал активы Volkswagen в России

Нижний Новгород. Автомобильный завод группы «ГАЗ» обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде с немецким автоконцерном Volkswagen и взыскать с него 15,6 млрд рублей убытков. Как передаёт «Интерфакс», это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Соответствующий иск был подан 14 марта.

Суд удовлетворил ходатайство ГАЗа о наложении в рамках дела обеспечительных мер. В частности, ареста долей в российском представительстве «Фольксвагена» и в подконтрольных ему юрлицах, всего имущества немецкого концерна в России за исключением денежных средств. Кроме того, по ходатайству ГАЗа суд запретил любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала российской «дочки» Volkswagen и подконтрольных ей юрлиц.