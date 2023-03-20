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Нижегородский арбитраж арестовал активы Volkswagen в России

12:20, 20 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Нижегородский арбитраж арестовал активы Volkswagen в России
12:20, 20 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
109
0
#Россия\n#Нижний Новгород\n#автомобили
Фото: unsplash.com (Cesar Salazar)
109
0

ГАЗ потребовал через суд взыскать с «Фольксвагена» 15,6 млрд рублей.

Нижний Новгород. Автомобильный завод группы «ГАЗ» обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде с немецким автоконцерном Volkswagen и взыскать с него 15,6 млрд рублей убытков. Как передаёт «Интерфакс», это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Соответствующий иск был подан 14 марта.

Суд удовлетворил ходатайство ГАЗа о наложении в рамках дела обеспечительных мер. В частности, ареста долей в российском представительстве «Фольксвагена» и в подконтрольных ему юрлицах, всего имущества немецкого концерна в России за исключением денежных средств. Кроме того, по ходатайству ГАЗа суд запретил любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала российской «дочки» Volkswagen и подконтрольных ей юрлиц.

12:20, 20 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
109
0
#Россия\n#Нижний Новгород\n#автомобили