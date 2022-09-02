Новак заявил об отказе России продавать нефть в случае введения потолка цен

Москва. В случае введения Западом ценового потолка на нефть, Россия не будет поставлять ее странам, поддержавшим эту идею. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Данный план стран G7 политик назвал полным абсурдом. Также Новак предрек дестабилизацию нефтяного рынка и катастрофу в сфере энергобезопасности всего мира в случае реализации указанной инициативы.

«За это в первую очередь заплатят те же потребители, европейские, американские, которые уже платят сегодня по высоким ценам», — приводит агентство слова вице-премьера.

О планах лидеров страны G7 ввести предельную стоимость нефти на мировом рынке стало известно 27 июня. В частности, предлагается запретить перевозку и страхование черного золота, цена которого превысит искусственно введенный лимит. Как ожидается, он составит 40 долларов за баррель.

В этом случае доходы российского бюджета могут сократиться более чем вдвое, заявляют эксперты. Сейчас они составляют около 20 млрд долларов в месяц.