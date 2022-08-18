Торговые сети России ищут, кому продать просрочку

Москва. Российские ретейлеры озаботились проблемой сбыта просроченной продукции. Как пишут «Известия», покупателей на залежалый товар ищет, в частности, «Магнит».

Корреспондент издания ознакомился с документами компании об управлении устойчивым развитием. В них говорится, что в продуктах, непригодных для употребления в пищу, могут быть заинтересованы производители кормов и удобрений. Чтобы вдвое снизить к 2025 году объемы продовольствия, вывозимого на свалки, торговая сеть планирует продавать такую продукцию специализированным переработчикам.

«Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства: выбраны партнеры и заключаются договоры. В рамках этого проекта мы разработали схему списания и регистрации продуктов с истекшим сроком годности, которые продолжают иметь ценность», — приводит газета выдержку из документов «Магнита».

Еще год назад компания запустила проект по экологическому аудиту отходов 36 торговых точек в 4 регионах. После экспертизы испорченные продукты могут быть проданы производителям кормов для животных или на удобрения. Проект проходит обкатку, по завершении может быть принято решение растиражировать его в более широких масштабах.

Специалисты отмечают, что экспертиза на безопасность необходима, поскольку согласно федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов», без нее реализовать просрочку нельзя. Однако экспертам надо платить, и пока неясно, оправдана ли такая практика с экономической точки зрения.

В компании X5 Group, объединяющей торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», «Известиям» сообщили, что с 2019 года продают фермерам хлеб, овощи, фрукты, которые потеряли товарный вид, либо срок годности которых подходит к концу. Остальную просрочку там утилизируют.

Добавим, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в российских магазинах в среднем не удается продать до истечения срока годности до 7% продовольственных товаров. При этом 25% приходится на торты, молочную гастрономию, мясные деликатесы, колбасы и бакалею, 30% составляют мясо, рыба и птица, 45% — плодоовощная продукция.

Напомним, недавно в Минопромторге одобрили возможность принятия законов, которые позволят торговым сетям передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели. Для этого придется снять ряд действующих ограничений.