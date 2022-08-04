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Аналоги советских магазинов «Березка» откроют в России

10:13, 04 августа, 2022
Евгений Кандаков
Аналоги советских магазинов «Березка» откроют в России
10:13, 04 августа, 2022
Евгений Кандаков
107
0
#магазины\n#бизнес\n#дипломат\n#посольство\n#валюта\n#торговля
Фото: pxhere.com
107
0

Товары в них не будет облагаться пошлинами.

Москва.  В Москве и Санкт-Петербурге откроют торговые точки, подобные действовавшим в советские времена магазинам «Березка». Они будут предназначены для дипломатов, сотрудников международных компаний и членов их семей, сообщает радио Sputnik со ссылкой на постановление правительства России.

В документе говорится, что заведения начнут работать до конца лета. Адреса магазинов не указаны, но известно, что они расположатся отдельно от пунктов пропуска товаров через границу.

В новых «Березках» за рубли и валюту будут беспошлинно продавать алкоголь, табак, косметику, парфюмерию, украшения, смартфоны и часы. Для подтверждения права на покупку необходимо будет предъявить соответствующий документ.

10:13, 04 августа, 2022
Евгений Кандаков
107
0
#магазины\n#бизнес\n#дипломат\n#посольство\n#валюта\n#торговля