Аналоги советских магазинов «Березка» откроют в России

Москва. В Москве и Санкт-Петербурге откроют торговые точки, подобные действовавшим в советские времена магазинам «Березка». Они будут предназначены для дипломатов, сотрудников международных компаний и членов их семей, сообщает радио Sputnik со ссылкой на постановление правительства России.

В документе говорится, что заведения начнут работать до конца лета. Адреса магазинов не указаны, но известно, что они расположатся отдельно от пунктов пропуска товаров через границу.

В новых «Березках» за рубли и валюту будут беспошлинно продавать алкоголь, табак, косметику, парфюмерию, украшения, смартфоны и часы. Для подтверждения права на покупку необходимо будет предъявить соответствующий документ.