Власти Москвы назвали закон о едином операторе наружной рекламы ударом по облику города

Москва. Законопроект о передаче рынка наружной рекламы в России одному игроку набирает все больше негативных отзывов. Недавно его раскритиковали в Департаменте СМИ и рекламы правительства Москвы, пишут «Новые Известия».

Руководитель столичного ведомства Иван Шубин направил в профильный комитет Совета Федерации письмо, в котором содержится 13 претензий к документу, принятому Госдумой в первом чтении.

В частности, отмечается, что единый цифровой оператор рекламного рынка станет не только единственным игроком рынка, но и одновременно – контролирующим свою деятельность органом, что ведет к монополизму и фактическому произволу в ценообразовании и соблюдении законодательства.

Также московские власти не устраивает то, что схему цифровых рекламных конструкций придется утверждать в Минцифры. Это лишит мэрию возможности влиять на проведение единой городской политики в сфере градостроительства и благоустройства. Результат может ударить по внешнему облику столицы и создать неудобства для жителей, говорится в письме в Совфед.

К тому же принятие закона разрушит концепцию единого информационного пространства на транспорте, которая сейчас позволяет уведомлять людей о происшествиях, чрезвычайных ситуациях и транслировать социальный контент, заявляют в московском Департаменте СМИ и рекламы.

Наконец, в случае передачи рынка одному игроку пострадает бюджет столицы, поскольку цену на установку и эксплуатацию рекламных конструкций будет определять искусственно создаваемый монополист из расчета средневзвешенной цены по ранее заключенным договорам, отмечается в документе.

Напомним, законопроект депутата Артема Кирьянова был принят в первом чтении Госдумой, хотя многие депутаты посчитали его лоббистским. Недоумение у парламентариев вызвало и то, что инициатива была внесена без заключения правительства и оценки Федеральной антимонопольной службы. Кстати, ФАС постфактум также раскритиковала внесенный документ.

По словам председателя думского комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга, абсолютно все участники рынка высказались против принятия данного закона, кроме предполагаемого бенефициара инициативы (по мнению экспертов, компании Russ Outdoor).

«Все согласились с тем, что в законопроекте множество нарушений интересов регионов и муниципалитетов и его проще отклонить, чем дорабатывать», — приводят слова Гартунга «Ведомости».

Также законопроект не одобрила организация малого и среднего бизнеса «Опора России»: ее руководитель Александр Калинин предложил председателю Госдумы Вячеславу Володину не принимать законопроект.

Против принятия закона высказалась и Национальная ассоциация визуальных коммуникаций (НАВК).

15 июля Госдума приняла в первом чтении поправки к федеральному «Закону о рекламе», предполагающие создание единого оператора наружной цифровой рекламы. Им станет частная компания, которая без конкурса получит право в течение 30 лет размещать наружную рекламу на цифровых носителях и объектах транспорта в ключевых местах субъектов Федерации, в том числе на объектах культурного наследия, без ограничений, установленных законодательством. При этом монополист сможет устанавливать любые цены за свои услуги. Также единый оператор будет контролировать электронные доски с частными объявлениями (классифайды) и объявления на транспортных средствах. Отмечается, что данная компания должна обладать исключительными правами на IT-программу, которая обеспечит размещение информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений.

Необходимость передачи рынка одному игроку авторы документа обосновали угрозой использования рекламных носителей для враждебной деятельности со стороны недружественных государств. На внесение поправок перед вторым чтением законопроекта парламентариям дано 30 дней (до 15 августа).