У специалистов IT-отрасли в Удмуртии средняя зарплата выросла на 31,6%

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии растет число жителей, заинтересованных в IT-отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В настоящий момент IT-отрасль одна из наиболее прибыльных для регионального бюджета. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, за 5 лет налоговые поступления выросли на 65%.

Основным фактором роста IT-отрасли являются кадры. С января по апрель 2022 года число работников сектора увеличилось на 34,6% и достигло почти 12 тыс. человек. Также за это время у специалистов на 31,6% увеличилась средняя зарплата — она составила 63,1 тыс. рублей.

Чтобы привлечь больше жителей региона в сферу IT и помочь им в развитии, существует Академия «Цифра».

«Сегодня в Академии обучается 273 человека — это как действующие IT-специалисты, так и те, кто только присматривается к профессии. До конца этого года планируем выпустить 375 человек. В дальнейшем ставим перед собой цель увеличить эту цифру до 500 выпускников ежегодно», — прокомментировал руководитель Минцифры Удмуртии Тимур Меджитов.

Большую роль в этом играет профориентация школьников и студентов в проекте «IT-вектор образования». За 5 лет 1 306 выпускников школ освоили знания по С и С++, Python и Web-программированию, а 180 студентов ежегодно обучаются по дополнительным IT-программам. Также в вузах региона увеличилось количество бюджетных мест на IT-специальностях.

Помимо этого для развития IT-отрасли в Удмуртии есть меры поддержки бизнеса: льготная налоговая ставка по УСН в размере 5% (ОКВЭД 62, 63) и 10% (ОКВЭД 61), субсидирование 80% оплаты процентной ставки по кредитам и комиссиям факторинга, возмещение 80% затрат на акселераторы и обучение сотрудников, льготные кредиты со ставкой 5% годовых для МСП, IT-ипотека, IT-авиапроездной, экспортный акселератор для IT-компаний, отсрочка от армии и гранты от Фонда содействия инновациям, Российского фонда развития информационных технологий, Фонда «Сколково».