Россия отказалась от закупок мандаринов из Турции

Запрет на ввоз фруктов начнет действовать с 29 октября.



Москва. Мандарины из Турции перестанут ввозить в Россию с 29 октября. Такое решение принял Роспотребнадзор, сообщает RT.

Специалисты обнаружили в этих фруктах превышение максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос». Он используется для борьбы с насекомыми-вредителями.

При длительном воздействии в значительных концентрациях химикат способен вызывать у человека неврологические проблемы, нарушения развития и аутоиммунные заболевания.

Кстати, 11 октября Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию ряда продуктов из Китая, в том числе кукурузных чипсов, лапши и вермишели, а также «киндер-сюрпризов». В них нашли незначительную примесь генно-модифицированной кукурузы.