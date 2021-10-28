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Россия отказалась от закупок мандаринов из Турции

11:13, 28 октября, 2021
Евгений Кандаков
Россия отказалась от закупок мандаринов из Турции
11:13, 28 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#фрукты\n#Турция\n#нарушения\n#Роспотребнадзор\n#запрет\n#мандарины
Фото: pixabay.com
46
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Запрет на ввоз фруктов начнет действовать с 29 октября.

Москва. Мандарины из Турции перестанут ввозить в Россию с 29 октября. Такое решение принял Роспотребнадзор, сообщает RT.

Специалисты обнаружили в этих фруктах превышение максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос». Он используется для борьбы с насекомыми-вредителями.

При длительном воздействии в значительных концентрациях химикат способен вызывать у человека неврологические проблемы, нарушения развития и аутоиммунные заболевания.

Кстати, 11 октября Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию ряда продуктов из Китая, в том числе кукурузных чипсов, лапши и вермишели, а также «киндер-сюрпризов». В них нашли незначительную примесь генно-модифицированной кукурузы.

11:13, 28 октября, 2021
Евгений Кандаков
46
0
#фрукты\n#Турция\n#нарушения\n#Роспотребнадзор\n#запрет\n#мандарины
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