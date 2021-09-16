Роскомнадзор пригрозил штрафами с оборота Google, Facebook и Twitter

Причина — отказ удалять запрещенный контент.



Москва. Крупные зарубежные интернет-компании, в том числе Google, Facebook и Twitter, могут подвергнуться штрафам с оборота в России. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, пишет «Интерфакс».

По его словам, санкции могут быть применены в ближайшее время. Причина — неудаление запрещенного в России контента. Субботин напомнил, что в отношении Google, Facebook и Twitter уже не раз выносились решения о штрафах на крупные суммы. Только по вступившим в силу решениям судов они превышают 130 млн рублей.

«Причем по трем из вступивших в силу решений суда Twitter так и не оплатил штрафы», — уточнил чиновник.

Также замглавы Роспотребнадзора сообщил, что YouTube, Twitter и Facebook отказываются удалять ряд материалов экстремистского характера.

Добавим, оборотные штрафы могут составлять от 5% до 20% годовой выручки компании.