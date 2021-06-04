Путин: первая нитка Северного потока-2 достроена

«Газпром» уже собрался закачать в нее первые кубометры голубого топлива.



Санкт-Петербург. Укладка труб первой нитки газопровода Северный поток-2 завершена. Об этом объявил 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

По словам главы государства, осталось сварить последний шов – труба к этому стыку подведена как с российской, так и с немецкой стороны. Работы на второй нитке продолжаются.

Путин добавил, что «Газпром» уже готов закачать в трубопровод газ. Проведены необходимые технические мероприятия на компрессорной станции Славянская. Эта станция - одна из самых мощных в мире и является отправной точкой нового газопровода, добавил российский лидер.

Напомним, длина Северного потока-2 составила 2460 км. Реализация проекта позволит поставлять в страны Евросоюза 55 млрд кубометров газа в год.

Кстати, перед этим стало известно, что Дания отозвала выданное ранее Польше разрешение на строительство конкурирующего с Северным потоком-2 газопровода из Норвегии Baltic Pipe.