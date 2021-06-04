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Путин: первая нитка Северного потока-2 достроена

16:22, 04 июня, 2021
Евгений Кандаков
Путин: первая нитка Северного потока-2 достроена
16:22, 04 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#Владимир Путин\n#форум\n#Санкт-Петербург\n#бизнес\n#экономика\n#энергетика\n#топливо\n#газ
Фото: nord-stream2.com
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«Газпром» уже собрался закачать в нее первые кубометры голубого топлива.

Санкт-Петербург. Укладка труб первой нитки газопровода Северный поток-2 завершена. Об этом объявил 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

По словам главы государства, осталось сварить последний шов – труба к этому стыку подведена как с российской, так и с немецкой стороны. Работы на второй нитке продолжаются.

Путин добавил, что «Газпром» уже готов закачать в трубопровод газ. Проведены необходимые технические мероприятия на компрессорной станции Славянская. Эта станция - одна из самых мощных в мире и является отправной точкой нового газопровода, добавил российский лидер.

Напомним, длина Северного потока-2 составила 2460 км. Реализация проекта позволит поставлять в страны Евросоюза 55 млрд кубометров газа в год.

Кстати, перед этим стало известно, что Дания отозвала выданное ранее Польше разрешение на строительство конкурирующего с Северным потоком-2 газопровода из Норвегии Baltic Pipe.

16:22, 04 июня, 2021
Евгений Кандаков
103
0
#Владимир Путин\n#форум\n#Санкт-Петербург\n#бизнес\n#экономика\n#энергетика\n#топливо\n#газ