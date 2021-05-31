У металлургических компаний могут изъять в бюджет 100 млрд рублей

Сверхдоходы были получены из-за подорожания продукции на внешнем и внутреннем рынке.



Москва. Российских предпринимателей в сфере металлургии могут заставить поделиться сверхприбылями с государством. По мнению первого вице-премьера Андрея Белоусова, те недоплатили в бюджет порядка 100 млрд рублей, полученных вследствие резкого роста цен на их продукцию, пишет РБК.

Рост цен на металлы произошел в период пандемии как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Чиновник напомнил, что значительную долю шальных денег олигархи от металлургии получили, реализуя финансируемые государством проекты.

Эту сумму государство может изъять из отрасли путем изменения налогообложения, например, через повышение ставки налога на добычу природных ископаемых (НДПИ), пояснил Белоусов. Менее удачный вариант, по его мнению – увеличение экспортных пошлин.