В Минсельхозе придумали, как удержать цены на сахар без давления на торговые сети

Идею озвучил министр Дмитрий Патрушев.



Москва. Государство должно сбивать цены на сахар, выбрасывая на рынок крупные объемы этого продукта из собственных запасов. Такое предложение выдвинул министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, пишут «Известия».

Этот способ называется товарной интервенцией и уже используется в стране для регулирования стоимости зерна. Как рассказал руководитель Минсельхоза, ведомство предложило кабмину создать государственный интервенционный фонд сахара в пределах месячной нормы потребления (около 0,5 млн тонн).

Закупать сахар в этот фонд следует в сентябре-октябре, когда заводы начинают массовый выпуск. Продавать запасы государство будет в случае резкого роста цен на продукт, пояснил Патрушев. Однако, по его словам, решения по данному вопросу пока не принято.

Также министр рассказал, что в России уже засеяли сахарной свеклой более 1 млн гектаров, и это не предел. Даже при действующей максимальной розничной цене на сахар в 36 рублей за 1 килограмм данная культура остается самой доходной в пересчете на гектар. За лето в стране планируется собрать от 40 до 44 млн тонн свеклы, из которой будет приготовлено от 6 до 6,3 млн тонн сахара. Этот объем с лихвой перекрывает спрос на внутреннем рынке, отметил глава Минсельхоза.

Напомним, в конце 2020 года в России вслед за общемировыми тенденциями начали дорожать сахар, растительное масло и ряд других продовольственных товаров. Правительство договорилось с торговыми сетями и производителями в обмен на ряд преференций ограничить цены на определенном уровне. Поначалу соглашение действовало до конца марта, но затем меры по сдерживанию стоимости сахара продлили до 1 июня. Мораторий на повышение цены растительного масла будет действовать до 1 октября.