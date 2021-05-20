В России могут запретить кассеты для яиц и лотки для продуктов из экологически вредного материала

Данная мера должна вводиться поэтапно, считают инициаторы.



Москва. Запретить использование в России одноразовой посуды и упаковки из вспененного полистирола предложила Ассоциация «Промышленность за экологию (РусПЭК)». Письмо об этом направлено в Минпромторг, пишет «Российская газета».

Данный материал используется главным образом как прокладочный материал или наполнитель, также из него изготавливают одноразовую посуду, кассеты для яиц или контейнеры для готовых блюд. При этом вспененный полистирол крайне сложно и дорого утилизировать.

В РусПЭКе добавили, что отказаться от использования данного материала в одночасье было бы губительно для целых отраслей экономики, запрет нужно вводить поэтапно, в разумные сроки.

Добавим, в настоящее время Минприроды, Минпромторг и Минсельхоз собирают предложения участников рынка по формированию перечня товаров и видов упаковки, перерабатывать которые слишком дорого или невозможно. К концу второго квартала 2021 года список направят в правительство. В дальнейшем в отношении таких материалов могут быть приняты ограничительные меры в рамках формируемой концепции РОП (расширенной ответственности производителей).