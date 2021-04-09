  • $ 77.1 ↓
  • € 91.62 ↓

Производители майонезов предупредили о повышении цен

11:16, 09 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Производители майонезов предупредили о повышении цен
11:16, 09 апреля, 2021
Евгений Кандаков
107
0
#еда\n#продукты питания\n#бизнес\n#экономика\n#производство\n#торговля\n#инфляция\n#цены
Фото: pixabay.com
107
0

Прежде всего подорожание вызвано ростом стоимости растительного масла.

Москва. Майонезы и другие готовые соусы в российских магазинах скоро подорожают. О повышении отпускных цен на эти продукты уведомили торговые сети в письме крупные компании-производители, сообщает Коммерсантъ.

В частности, изготовители майонеза предупредили, что цены вырастут с апреля в среднем на 10% (от 5 до 12% в зависимости от состава соуса).

Главной причиной они называют подорожание подсолнечного масла. С конца 2020 года стоимость этого продукта выросла на 59%. В то же время тропические масла подорожали в диапазоне от 20 до 44%.

Меньшую роль в цене майонеза играют упаковка и транспортировка. Но из-за удорожания топлива и логистики повысились и эти составляющие.

В целом поставщики считают, что планируемые меры позволят лишь избежать убытков, но не выйти на прибыль.

11:16, 09 апреля, 2021
Евгений Кандаков
107
0
#еда\n#продукты питания\n#бизнес\n#экономика\n#производство\n#торговля\n#инфляция\n#цены