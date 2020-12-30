Миллер может покинуть «Газпром»

Кадровые перестановки в руководстве газовой монополии могут произойти в наступающем году.



Москва. Алексей Миллер уйдет из «Газпрома». Такой прогноз на 2021 год опубликовала в своей статье газета Коммерсантъ

Издание напоминает, что в мае 2021 года истекает очередной пятилетний контракт главы «Газпрома» Алексея Миллера. Большинство опрошенных источников во властных кругах и газовой отрасли считают, что нового продления не будет.

Отмечается также, что никто из других руководителей крупных корпораций в современной России не засиживался на одном и том же посту так долго (Миллер руководит «Газпромом» с 2001 года).

Еще одним фактором, указывающим на вероятную отставку бессменного главы «Газпрома» указывает череда прошедших в ноябре-декабре кадровых перестановок среди губернаторов, крупных чиновников и глав госкомпаний.

Также аналитики обращают внимание на начавшийся еще в 2019 году уход из оперативного руководства «Газпромом» ключевых топ-менеджеров прежней команды Алексея Миллера.

Формальный повод для увольнения руководителя газовой монополии могут дать плохие финансовые показатели «Газпрома» за 2020 год: убыток в январе-сентябре составил 202 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее компания принесла прибыль в 1,1 трлн рублей.

Финальной точкой в карьере Алексея Миллера на посту главы «Газпрома» может стать достройка «Северного потока-2», говорят многие информаторы издания. Завершение проекта избавит Москву от шантажа со стороны Киева, периодически грозящего перекрыть транзит в Европу. В начале 2000-х годов через Украину проходило 85% экспорта российского газа. С вводом «Турецкого потока» и «Северного потока-2» необходимость поставок через ставшее недружественным государство отпадет.