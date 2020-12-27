На следующей неделе российский лидер не планирует крупных мероприятий.

Москва. Президент России Владимир Путин отказался от встречи с представителями бизнеса в этом году. Об этом пишет РГ со ссылкой на РИА «Новости».

Встреча президента с представителями крупного бизнеса в преддверии Нового года стала уже традиционной, однако в этом году ее не будет.

«В этом году уже она не состоится, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса», – отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что на следующей неделе Путин не планирует крупных мероприятий, однако встречи и совещания продолжаются.