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Продажи шампанского в России упали перед Новым годом

14:03, 25 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Продажи шампанского в России упали перед Новым годом
14:03, 25 декабря, 2020
Евгений Кандаков
463
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#экономика\n#бизнес\n#торговля\n#праздники\n#Новый год\n#вино
Фото: pixabay.com
463
0

Это происходит на фоне роста спроса на крепкие напитки.

Москва. Россияне не спешат запасаться шампанским в преддверии Нового года. За первые 3 недели декабря продажи рухнули на 38% по сравнению с данными за тот же период годом ранее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование одного из банков.
В целом же потребление игристых вин в России в 2020 году снизилось на 10%. Парадоксальность ситуации заключается еще и в том, что общий оборот российских алкомаркетов в декабре вырос на 64%.
Исследователи затрудняются с окончательным выводом о причинах загадочного поведения покупателей: то ли граждане отложили покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря, то ли решили попрощаться с 2020 годом более крепким спиртным.
14:03, 25 декабря, 2020
Евгений Кандаков
463
0
#экономика\n#бизнес\n#торговля\n#праздники\n#Новый год\n#вино