Продажи шампанского в России упали перед Новым годом

Это происходит на фоне роста спроса на крепкие напитки.



Москва. Россияне не спешат запасаться шампанским в преддверии Нового года. За первые 3 недели декабря продажи рухнули на 38% по сравнению с данными за тот же период годом ранее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование одного из банков.

В целом же потребление игристых вин в России в 2020 году снизилось на 10%. Парадоксальность ситуации заключается еще и в том, что общий оборот российских алкомаркетов в декабре вырос на 64%.

Исследователи затрудняются с окончательным выводом о причинах загадочного поведения покупателей: то ли граждане отложили покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря, то ли решили попрощаться с 2020 годом более крепким спиртным.