Любимое мороженое Путина подорожает в России

Лидер страны угощал «Коровкой из Кореновки» турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кореновск. Краснодарский край. Любимое мороженое президента России Владимира Путина «Коровка из Кореновки» подорожает. Как пишут «Вести», об этом заявил гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев.

Рост цен связан с введением обязательной маркировки. Московцев считает, что рост цен на мороженое в целом по стране может составить 25-30%. Дополнительные затраты предприятия на переоборудование только одной производственной площадки оцениваются в 300 млн рублей. Эта сумма сопоставима с расходами на запуск нового производства. При этом производительность труда из-за введения новых требований снизится на 40%.

С инициативой о поэтапном введении обязательной маркировки молочной продукции выступил Минпромторг. Его предложения предполагают, что уже с 20 января будущего года производители будут обязаны наносить на мороженое специальный цифровой код, чтобы таким образом не допустить на рынок контрафакт.

Напомним, Владимир Путин угощал «Коровкой из Кореновки» турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском в 2019 году.